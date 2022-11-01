В Ростовской области в убийстве 12-летней девочки заподозрили ее сверстника

Под Ростовым была зверски убита 12-летняя школьница. Полиция подозревает ее 13-летнго родственника.

В Ростовской области произошло жестокое убийство 12-летней девочки. Ее труп был найден на пустыре с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили ее 13-летнего родственника.

Как сообщает РЕН-ТВ, изначально в совершении убийства подозревали двоих братьев-подростков, живущих в соседней деревне. Позже под подозрение попал 13-летний родственник погибшей. Есть версия, что подростки поссорились перед происшествием.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сясьстрое судимого за убийство мужчину снова могут посадить за аналогичное преступление. В Волховском районе Ленинградской области расследуют смерть одного из жителей коммуналки. В произошедшем подозревается сосед погибшего.