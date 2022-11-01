Пьяного дагестанца задержали за демонстрацию травмата у круглосуточного магазина на улице Восстания

На Восстания пьяный приезжий размахивал травматом у магазина. Дебошира поместили в изолятор.

В понедельник, 31 октября, в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение, что у круглосуточного магазина на улице Восстания мужчина размахивал пистолетом. Его задержали охранники. На вызов выехал наряд правоохранителей.

Как стало известно Gazeta.SPb, охрана передала полиции нетрезвого 39-летнего жителя Дагестана, работающего администратором клуба. У дебошира изъяли травматический пистолет Grand Power. Мужчину поместили в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ивановских пирогах неизвестный обстрелял дачный дом генерального директора петербургской торговой компании. Во Всеволожском районе Петербурга неизвестный стрелок расстрелял дверь и забор дачного дома петербуржца, работающего генеральным директором торговой фирмы.