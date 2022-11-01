В Петербурге вынесут приговор обвиняемому в убийстве сожительницы: он спрятал ее труп в подвале бани

В Петербурге мужчину подозревают в убийстве сожительницы во время новогодней пьянки. Он вывез труп на детских санках в подвал бани.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего уроженца Приморского края. Его подозревают в убийстве сожительницы и вменяют часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного органа по Северной столице.

По материалам следствия, 1 января 2022 года в доме на улице Калинина подозреваемый поссорился со своей сожительницей, будучи пьяным. Он нанес женщине ножевое ранение в живот. В ночь на 4 января обвиняемый, используя детские санки, отвез труп в подвал бани по улице Зои Космодемьянской, 7. Дело рассмотрит Кировский районный суд.

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