В сметане из Ленобласти обнаружили золотистый стафилококк

В сметане из Ленобласти обнаружили золотистый стафилококк
Фото: pxhere

В Ленобласти в сметане нашли опасную бактерию. В продукте выявили золотистый стафилококк.

В сметане, произведенной на молочном заводе в Ленинградской области, сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора нашли опасную бактерию – золотистый стафилококк. Известно, что он является возбудителем для различных вирусов и палочек. Информацией об этом поделились в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты отправили на исследование образцы сметаны. В лаборатории было установлено, что в кисломолочном продукте содержится золотистый стафилококк. Сметана не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателю – S. aureus.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Danone приняла решение передать свое подразделение в России. Французская компания Danone решила отказаться от своего подразделения в России и передать контроль над производством молочных и растительных продуктов.

кисломолочная ленобласть продукты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в 2023-2024 годах собираются удвоить темпы ввода школ
На Лыжном переулке петербурженка на иномарке сбила четвероклассницу
В сметане из Ленобласти обнаружили золотистый стафилококк
Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге выпадет первый снег
В Петербурге вынесут приговор обвиняемому в убийстве сожительницы: он ...
Пьяного дагестанца задержали за демонстрацию травмата у круглосуточного ...
«Мюзик-Холл» в Петербурге планируют обновить за 9,5 млрд рублей
Концерну Hyundai выдали разрешение на строительство на бывшем заводе GM в Шушарах