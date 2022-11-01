В сметане из Ленобласти обнаружили золотистый стафилококк

В Ленобласти в сметане нашли опасную бактерию. В продукте выявили золотистый стафилококк.

В сметане, произведенной на молочном заводе в Ленинградской области, сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора нашли опасную бактерию – золотистый стафилококк. Известно, что он является возбудителем для различных вирусов и палочек. Информацией об этом поделились в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты отправили на исследование образцы сметаны. В лаборатории было установлено, что в кисломолочном продукте содержится золотистый стафилококк. Сметана не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателю – S. aureus.

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