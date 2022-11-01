Годовалый мальчик внезапно умер в Мурино

Годовалый мальчик внезапно умер в Мурино
Фото: unsplash

В Мурино скоропостижно умер годовалый мальчик. Малыш страдал от врожденного дефекта.

В понедельник, 31 октября, в полицию Всеволожского района Петербурга поступила информация, что в квартире дома по Оборонной улице в Мурино скончался годовалый ребенок. Тело несовершеннолетнего обнаружили врачи скорой помощи, прибывшие на вызов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию. В квартире находилось тело годовалого мальчика без признаков насильственной смерти. Известно, что ребенок страдал от врожденного дефекта. Семья полная, благополучная, на учете не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отоларинголог рассказала, от чего можно умереть во сне. Выяснилось, что храп может стать одной из главных причин смерти человека во сне. Специалист объяснила, почему это может произойти.

ленобласть мурино ребенок смерть


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Боец ММА Александр Писарев скончался в возрасте 33 лет от отравления
Продюсер Разин намерен заново заняться «Ласковым маем»
В Петербурге возвели памятник министру путей сообщения Российской империи ...
Церемония прощания с педагогом Майей Пильдес состоится 2 ноября в ...
Метрострой продлит «зеленую» ветку от «Беговой» до «Планерной»
Годовалый мальчик внезапно умер в Мурино
В Петербурге 120 тысяч жителей лишены возможности выехать за границу
Стало известно, что делать с сим-картой при ее попадании в руки мошенников