Годовалый мальчик внезапно умер в Мурино

В Мурино скоропостижно умер годовалый мальчик. Малыш страдал от врожденного дефекта.

В понедельник, 31 октября, в полицию Всеволожского района Петербурга поступила информация, что в квартире дома по Оборонной улице в Мурино скончался годовалый ребенок. Тело несовершеннолетнего обнаружили врачи скорой помощи, прибывшие на вызов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию. В квартире находилось тело годовалого мальчика без признаков насильственной смерти. Известно, что ребенок страдал от врожденного дефекта. Семья полная, благополучная, на учете не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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