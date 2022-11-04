На Школьной подростки угрожали ножом и похитили ботинки у четвероклассника

Подростки отобрали у четвероклассника одежду в Приморском районе. Ему угрожали оружием.

В четверг, 3 ноября, к патрульным Приморского района Петербурга обратился ученик четвертого класса и сообщил, что трое малознакомых подростков угрожали ему ножом и похитили у него ботинки на Школьной улице. Позже были задержаны подозреваемые.

Как стало известно Gazeta.SPb, позже в полицию с заявлением обратилась мать потерпевшего. Она пояснила, что инцидент произошел в конце сентября 2022 года. Оказалось, что мальчику также угрожали пистолетом и похитили у него брендовую кофту за 3 тысячи рублей. Общий ущерб составил 5 тысяч рублей. У подростков изъяли нож, два газовых баллона и устройство для подачи сигнала охотника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что застолье в Выборгском районе закончилось поножовщиной. Вечером 1 ноября в дежурную часть поступило сообщение через 112 о получении жителем Выборгского района ножевого ранения.