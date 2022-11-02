Застолье в Выборгском районе закончилось поножовщиной

Вечером 1 ноября в дежурную часть поступило сообщение через 112 о получении жителем Выборгского района ножевого ранения.

Как выяснила Gazeta.spb, правоохранители были отправлены к месту происшествия в 17:54. Там было установлено, что пострадавший, 1986 года рождения, с проникающим колото-резаным ранением живота и поврежденной печенью был госпитализирован в ЦРБ. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

В 19:40 правоохранители «по горячим следам» задержали местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. По имеющейся информации, злоумышленник нанес пострадавшему ножевое ранение после совместного распития спиртных напитков. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Тосно попойка двоих приятелей закончилась ножевым. Раненого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.