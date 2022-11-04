На севере Камеруна семеро человек погибли после встречи с бегемотом

Бегемот прокинул каноэ с туристами в Камеруне. Погибли семеро туристов.

На севере Камеруна семеро человек скончались после нападения бегемота. Инцидент произошел в Крайнесеверном регионе. Животное напало на людей на реке Логон. Погибшие передвигались на двух каноэ, которые опрокинул бегемот.

Как сообщают РИА новости со ссылкой на местные СМИ, Камерунское общество охраны дикой природы отметило, что случаи нападения бегемотов на людей в регионе – не редкость. Особенно часто это происходит в сезон дождей, когда бегемоты особенно агрессивны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ростуризм призвал крымские отели бесплатно продлить проживание туристам из-за ЧП. Ростуризм попросил отели в Крыму бесплатно продлить проживание туристам из-за ЧП на Крымском мосту, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Также на месте уже заработала паромная переправа.