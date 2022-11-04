Пожилая уборщица из Калининского района хотела заработать на акциях, но отдала мошенникам 1,7 млн рублей и набрала кредитов

В Калининском районе уборщица поверила мошенника и отдала им почти 2 млн рублей, набрав кредитов. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 3 ноября, в полицию Калининского района Петербурга обратилась 69-летняя уборщица и сообщила, что стала жертвой мошенников. В период с 19 октября по 3 ноября потерпевшая в Сети зарегистрировалась на платформе для заработка на продаже акций, после чего ей начали поступать звонки с якобы помощью в заработке.

Как стало известно Gazeta.SPb, звонившие убедили ее взять кредиты и перевести деньги на указанные счета. После она передала часть денег курьеру. Ущерб составил 1 750 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мошенник увел у пенсионерки больше 1,2 млн рублей. Вечером 2 ноября в отделение полиции обратилась жительница Невского района Санкт-Петербурга. Получив с согласия потерпевшей доступом к ее личному кабинету, мошенник завладел почти 1,2 млн рублей.