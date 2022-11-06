В перевернувшейся аэролодке «Пиранья» в Саяно-Шушенском водохранилище погибли три человека

Три человека погибли в результате опрокидывания аэролодки «Пиранья» в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае.

Как сообщает красноярское ГУ МЧС, аэролодка перевернулась днем 6 ноября в 100 километрах от Саяно-Шушенской ГЭС. На лодке были три человека. После опрокидывания их объявили пропавшими.

Помощь вызвала группа из четырех человек, которые находились на другом плавсредстве и стали свидетелями произошедшего.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в кабине «Пираньи» тела всех пропавших. По данным ведомства, лодку отбуксировали до залива «Джойская Сосновка» на водохранилище. На месте происшествия работали 15 спасателей с привлечением 4 единиц техники.

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