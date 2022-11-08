В Москве годовалый ребенок выжил после падения с 11 этажа: подозревают мать

В Москве годовалая девочка выпала из окна 11 этажа многоквартирного дома. Прокуратура подозревает мать.

В Москве ребенок выжил после падения из окна 11 этажа. Прокуратура начала проверку после инцидента. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного органа по столице.

По предварительной информации, из окна 11 этажа дома на юге Москвы ребенка выбросила мать. Известно, что на данный момент девочка 2021 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии, она выжила. В момент происшествия 26-летняя подозреваемая находилась дома вместе с пострадавшей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура начала проверку по факту взрыва в ЖК в Колпино. На место происшествия выезжал прокурор Колпинского района. Принятие мер по выполнению неотложных работ находится на контроле ведомства. Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства по контролю и содержанию объекта газовой инфраструктуры, а также обеспечению безопасности его использования.