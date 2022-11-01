Прокуратура начала проверку по факту взрыва в ЖК в Колпино

Прокуратура начала проверку по факту взрыва в ЖК в Колпино
Фото: Pxhere

Прокуратура проведет проверку по факту взрыва газовой трубы в Колпино. На место происшествия уже выезжал районный прокурор.

Прокуратура Колпинского района Петербурга организовала проверку по факту взрыва, произошедшего в жилом комплексе «Новое Колпино». Инцидент произошел на улице Севастьянова – там взорвалась газовая труба. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного органа по Северной столице.

На место происшествия выезжал прокурор Колпинского района. Принятие мер по выполнению неотложных работ находится на контроле ведомства. Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства по контролю и содержанию объекта газовой инфраструктуры, а также обеспечению безопасности его использования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ЖК «Новое Колпино» прогремел взрыв: рванула газовая труба. В ЖК «Новое Колпино» взрыв газовой трубы вывел местных жителей на улицу. Обошлось без пострадавших.

взрыв Колпинский район новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в 2023-2024 годах собираются удвоить темпы ввода школ
На Лыжном переулке петербурженка на иномарке сбила четвероклассницу
В сметане из Ленобласти обнаружили золотистый стафилококк
Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге выпадет первый снег
В Петербурге вынесут приговор обвиняемому в убийстве сожительницы: он ...
Пьяного дагестанца задержали за демонстрацию травмата у круглосуточного ...
«Мюзик-Холл» в Петербурге планируют обновить за 9,5 млрд рублей
Концерну Hyundai выдали разрешение на строительство на бывшем заводе GM в Шушарах