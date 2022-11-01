Прокуратура начала проверку по факту взрыва в ЖК в Колпино

Прокуратура проведет проверку по факту взрыва газовой трубы в Колпино. На место происшествия уже выезжал районный прокурор.

Прокуратура Колпинского района Петербурга организовала проверку по факту взрыва, произошедшего в жилом комплексе «Новое Колпино». Инцидент произошел на улице Севастьянова – там взорвалась газовая труба. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного органа по Северной столице.

На место происшествия выезжал прокурор Колпинского района. Принятие мер по выполнению неотложных работ находится на контроле ведомства. Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства по контролю и содержанию объекта газовой инфраструктуры, а также обеспечению безопасности его использования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ЖК «Новое Колпино» прогремел взрыв: рванула газовая труба. В ЖК «Новое Колпино» взрыв газовой трубы вывел местных жителей на улицу. Обошлось без пострадавших.