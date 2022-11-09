Выпавшая из окна 11 этажа в Москве годовалая девочка скончалась в больнице

Выпавшая из окна 11 этажа в Москве годовалая девочка скончалась в больнице
Фото: Baltphoto / Ирина Мотина

В Москве умерла девочка, выпавшая из окна 11 этажа накануне. Возбуждено уголовное дело.

Годовалая девочка, которую, по предварительным данным, выбросила из окна дома в Москве ее 26-летняя мать, умерла в больнице. Информацией об этом поделились в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). Прокурорская проверка продолжается, ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве годовалый ребенок выжил после падения с 11 этажа: подозревают мать. Прокуратура начала проверку после инцидента. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного органа по столице. По предварительной информации, из окна 11 этажа дома на юге Москвы ребенка выбросила мать.

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