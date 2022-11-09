Пенсионерка из Калининского района «спасала» внучку от суда и отдала мошеннику в красной шапке почти миллион рублей

В Петербурге пенсионерка стала очередной жертвой телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 8 ноября, в полицию Калининского района Петербурга обратилась 32-летняя женщина и сообщила, что ее бабушка стала жертвой мошенников. Пожилая горожанка передала почти миллион рублей неизвестному.

Как стало известно Gazeta.SPb, пенсионерке поступил звонок от злоумышленника, заявившего, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП и для решения вопроса необходимы средства. Женщина согласилась и передала курьеру 900 тысяч рублей. Теперь полиция ищет мужчину 20-25 лет, одетого в темную одежду и красную шапку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилая уборщица из Калининского района хотела заработать на акциях, но отдала мошенникам 1,7 млн рублей и набрала кредитов. Возбуждено уголовное дело.