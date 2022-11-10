Вопросами обращения с домашними животными может заняться Смольный

Вопросами обращения с домашними животными может заняться Смольный
Фото: unsplash

Депутаты рассмотрели проект закона, разделяющего полномочия Законодательного собрания и Администрации Санкт-Петербурга в вопросах, касающихся обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Согласно опубликованной информации, органам исполнительной власти Северной столицы предлагается определить порядок содержания бездомных животных, а также выбрать места, куда их нельзя будет возвращать после стерилизации. Также у Смольного будет возможность пополнить список требований по содержанию домашних животных.

Кроме того, рассматривается вопрос о введении ограничения на количество питомцев, которые могут жить в квартире:

«Необходимо в разумных пределах ограничивать количество домашних животных», – выразил свою позицию председатель Законодательного собрания Александр Бельский. При этом, по его мнению, над данным вопросом должны работать соответствующие эксперты.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что все поправки депутатов к бюджету Санкт-Петербурга 2023 года отклонили.

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