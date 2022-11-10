Скончался актер «Глухаря» Андрей Стоянов

В Москве в возрасте 48 лет скончался экс-супруг Елены Берковой, актер сериала «Глухарь» Андрей Стоянов.

Как сообщает РИА Новости, вызванные к артисту медики застали его находящимся в бессознательном состоянии после приема запрещенных веществ. Реанимировать Андрея Стоянова оказалось невозможно. Ему констатировали смерть. Точные обстоятельства произошедшего уточняются.

«На разводе мы не общались. Это была сложная встреча, потому что расстались мы плохо. И говорить было не о чем», – прокомментировала экс-супруга покойного Елена Беркова их расставание. После развода она игнорировала попытки бывшего мужа выйти на контакт.

Ранее Gazeta.spb рассказала о том, что в возрасте 58 лет скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ.