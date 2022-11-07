Скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

В возрасте 58 лет скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов в Оренбурге.

«Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», – рассказал РИА Новости представитель организации «Уралконцерт».

Уточняется, что композитор умер в понедельник, 7 ноября, около 16:00 по московскому времени. При этом собеседник агентства не рассказал, с кем жил композитор перед своей кончиной:

«Подробности сможем рассказать позднее, я знаю, что сейчас на месте работает скорая и полиция», – заключил он.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что продюсер Андрей Разин заявил о перезапуске «Ласкового мая». Проект будет восстановлен в память о Юрии Шатунове, солисте группы, погибшем четыре месяца назад. Продюсер также подчеркнул, что ему по-прежнему принадлежат патенты на бренды «Юра Шатунов», «Андрей Разин» и «Ласковый май».