Венчурный фонд Березина поддержит молодых изобретателей в Петербурге

В первом Венчурном фестивале в Петербурге принял участие венчурный фонд «Евровенчур» Андрея Валерьевича Березина. Глава фонда вошел в число инвесторов, которых пригласили для проведения экспертизы представленных проектов.

На рассмотрение инвесторов было представлено десять проектов из разных сфер: от программного комплекса для управления технологическими процессами до рециклинга каучукосодержащих продуктов. Разработчиками проектов стали петербуржцы. Среди них было много молодых людей — студентов и аспирантов. «Наш фонд «Евровенчур» крайне заинтересован в том, чтобы на подобных венчурных фестивалях было презентовано не один и даже не два десятка проектов, а гораздо больше», — рассказал Андрей Березин.

По итогам фестиваля инвесторы отобрали несколько проектов, чтобы провести более глубокий анализ на предмет дальнейших перспектив. Особый интерес у инвесторов проснулся к проекту «Нейро-робот», который представляет собой аппаратно-программный продукт для нейрореабилитации пациентов после инсульта. Как рассказали в фонде «Евровенчур», этот проект схож с другим, ранее профинансированным — комплексом для лечения рака легких при использовании рентгеновского излучения.

Как рассказал Андрей Березин, разработчики представляют на суд проекты разной степени проработки. Больше шансов получить финансирование у тех изобретателей, чьи проекты ближе всего к стадии создания прототипа.

Венчурный фестиваль был организован технопарком «Ленполиграфмаш». Он проходил в рамках Форума Баркемп «Национальная технологическая революция – 20.35».