Петербуржцу настучали кружкой по голове: совместный отдых закончился больницей

Молодой человек оказался в больнице после распития неизвестно где в Петербурге. Малознакомый доказывал ему правоту ударами кружкой по голове.

В субботу, 12 ноября, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение, что из квартиры дома 4 по проспекту Маршака в тяжелом состоянии был госпитализирован 22-летний молодой человек с травмой головного мозга.

Как стало известно Gazeta.SPb, сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что 11 ноября пострадавший, находясь по адресу, которого не помнит, распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной. В ходе конфликта он нанес гостю удары кружкой по голове.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что застолье в Выборгском районе закончилось поножовщиной. Там было установлено, что пострадавший, 1986 года рождения, с проникающим колото-резаным ранением живота и поврежденной печенью был госпитализирован в ЦРБ.