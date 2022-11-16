В Петербурге полиция в ходе рейдов задержала почти 900 мигрантов

Петербургское МВД провело большой рейд по поиску нелегалов. Удалось выявить 58 нарушителей.

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге провели масштабный профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Почти 900 иностранцев были задержаны и доставлены в отделы полиции. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Из 877 задержанных нелегалами оказались 58. В отношении них возбуждены административные дела. По результатам расследования, самых злостных нарушителей поместят в центр содержания иностранных граждан и выдворят из страны с запретом въезда на несколько лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали двух мигрантов, до смерти избивших битами своих соотечественников на Садовой. Подозреваемых задержали на трассе «Нева».