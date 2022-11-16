В администрации Василеостровского района провели обыски

СК снова взялся за петербургских чиновников. Мероприятия провели в рамках уголовного дела.

Следователи провели обыски в администрации Василеостровского района Петербурга. Наибольший интерес у сотрудников следственного комитета и коррупционного отдела экономической полиции вызвал отдел закупок.

Как сообщает «МК в Питере», были изъяты документы из отдела закупок районной администрации. Недавно было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Октябрьский райсуд арестовал начальника Северо-Западного управления снабжения МВД по подозрению в превышении должностных полномочий. Также до 1 января был арестован его коллега-подельник. По версии следствия, должностные лица нарушили правила при составлении закупочной документации. Они дали преимущество при заключении госконтракта ООО «Бюро оценки» и «Авторестарт».