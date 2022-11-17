В Петербурге взяли группировку «теневых» банкиров: они обналичили 2 млрд рублей за пять лет

В Петербурге взяли группировку «теневых» банкиров: они обналичили 2 млрд рублей за пять лет
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Правоохранители схватили банду обнальщиков в Петербурге. У них изъяли более 27 млн рублей.

Во вторник, 15 ноября, экономическая полиция совместно с сотрудниками УФСБ России провели масштабную спецоперацию по поимке группировки «теневых» банкиров. Было возбуждено уголовное дело. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

По версии следствия, злоумышленники осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. За почти пять лет «работы» они обналичили 2 млрд рублей. за «услуги» они брали 14,5% от обналичиваемой суммы. В ходе обысков изъято более 27 млн рублей, электронные носители информации, средства связи, финансовые документы, содержащие информацию о преступлениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что липовые следователи из Якутии и Москвы облапошили петербургскую пенсионерку на 13 млн рублей.

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