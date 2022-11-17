После обысков в администрации Василеостровского района задержали пятерых

Обыски в районной администрации в Петербурге закончились уголовным делом. Без задержанных не обошлось.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга в ходе проведения обысков в администрации Василеостровского района задержали пятерых человек. По результатам следственных мероприятий в следственном комитете возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 и части 3 статьи 286 УК РФ.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, среди задержанных начальник отдела закупок администрации, руководство и учредители коммерческих организаций. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в администрации Василеостровского района провели обыски. Наибольший интерес у сотрудников следственного комитета и коррупционного отдела экономической полиции вызвал отдел закупок.