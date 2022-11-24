Что делать, если мошенники оформили кредит на ваше имя

Гражданам рассказали, как быть в непростой ситуации. Выяснить обстоятельства нужно с банком.

Мошенники не перестают придумывать новые способы обмана россиян. Они не только выманивают у граждан деньги под различными предлогами, но и берут кредиты на их паспортные данные. На официальном портале «Объяснем.рф» пояснили, что делать, если злоумышленники воспользовались личной информацией в корыстных целях.

Прежде всего, необходимо обратиться в банк, где был оформлен кредит и написать заявление, в котором указано, что его оформили третьи лица. Также можно оставить жалобу на портале Центробанка. Банк России проверит, каким образом финансовая организация провела процедуру идентификации, запросит у нее документы и реквизиты счета, на который ушли деньги. Следует обратиться и в полицию, заявив о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЦБ оценил, сколько потеряли клиенты банков из-за мошенников, в 3 квартале.