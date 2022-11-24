Пенсионерка из Московского района перевела на «безопасный» счет мошенников 1,8 млн рублей

Пенсионерка из Московского района перевела на «безопасный» счет мошенников 1,8 млн рублей
Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Петербурженка попалась на уловки злоумышленников и лишилась крупной суммы. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 22 ноября, в полицию Московского района Петербурга обратилась пожилая местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Потерпевшая рассказала, что ей на мобильный телефон поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками Центробанка.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленники убедили старушку в том, что ее средства необходимо перевести на якобы безопасный счет. Она поверила и отправила мошенникам 1 780 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что делать, если мошенники оформили кредит на ваше имя. Прежде всего, необходимо обратиться в банк, где был оформлен кредит и написать заявление, в котором указано, что его оформили третьи лица. Также можно оставить жалобу на портале Центробанка.

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