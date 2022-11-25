Стало известно, кто обнял Бузову на концерте: личность кавалера с букетом раскрыта

Поклонники теледивы вычислили загадочного поклонника. Они считают, что это женатый мужчина.

В Минске во время концерта российской телезвезды Ольги Бузовой произошел необычный инцидент: неизвестный человек поднялся на сцену из зрительного зала с огромным букетом роз, после чего крепко обнял артистку и закрыл их лица цветами. Очевидцы утверждают, что таинственный кавалер поцеловал Ольгу. Он решил, что его никто не узнает, но поклонников звезды не проведешь.

В Сети также появилось видео с другого ракурса, с которого пользователи узнали в незнакомце женатого участника белорусского проекта «Х-Фактор», в котором Бузова является жюри. Поклонники теледивы считают, что это Дмитрий Ракусов. Бузова снималась в таких клипах, как «Антитела», «Игрушка» и других.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бузова похвасталась квартирой за 120 млн рублей. Звезда показала видео, на котором позирует на фоне живописного пейзажа.