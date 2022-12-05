В Петербурге разыскивают мошенников, выманивших у пенсионерки почти 4 млн рублей

В ночь на 4 декабря полицейские получили сообщение от 79-летней петербурженки о том, что телефонные мошенники увели у нее почти 4 млн рублей.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в период с 16:00 четверга, 1 декабря, до 21:00 субботы, 3 декабря, ей звонили неизвестные.

Мошенники под предлогом обеспечения безопасности накоплений петербурженки убедили ее перевести на указанные ими счета 3 950 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Личности мошенников устанавливаются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что прокуратура выясняет обстоятельства смерти 76-летней петербурженки. Несмотря на помощь врачей, пенсионерка скончалась от переохлаждения. Также отмечается, что прокуратура проверит исполнение законов в сфере ЖКУ. Отдельное внимание будет уделено вопросам достаточности социального обеспечения пожилой женщины и оказания ей помощи.