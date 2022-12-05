Пять мостов Петербурга будут разведены на этой неделе

В период с 6 по 9 декабря в Санкт-Петербурге проведут технологические разводки пяти мостов для обслуживания конструкций и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Большеохтинский мост разведут в ночь на 6 декабря в период с 02:00 до 05:00. Литейный мост окажется недоступен для проезда дважды – 6 и 7 декабря с 01:50 до 04:45. В указанные даты, а также в ночь на 8 декабря поднимется Биржевой мост – с 02:00 до 04:55. Также будет осуществляться разводка Троцкого и Благовещенского мостов 8 и 9 декабря в промежутки с 01:20 до 04:50 и с 01:25 до 05:00.

При этом мосты не обязательно будут разведены на всем протяжении указанных временных периодов:

«Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время», – подчеркнули в «Мостотресте».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что из Петербурга за сутки вывезли больше 1100 кубометров снега.