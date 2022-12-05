Ивана Краско госпитализировали в Петербурге

Народный артист России Иван Краско был доставлен в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Тем не менее, переживать не о чем, заявил концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

«Это планово. Все хорошо», – рассказал он, добавив, что Иван Краско находится в медицинском учреждении с целью профилактики общего состояния.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на Вячеслава Смородинова, артист находится в стационаре с утра понедельника. По планам, он должен провести там от 10 до 10 дней до двух недель.

Пресс-служба Театра имени В. Ф. Комиссаржевской также было подтверждено, что госпитализация артиста была плановой:

«Мы стараемся, чтобы он всегда был в тонусе. Плановое обследование, выявление проблем и назначение курса лечения – ждем от врачей. Театр желает Ивану Ивановичу здоровья. Руководство театра на связи с врачами», – говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что видео драки с участием Григория Лепса утекло в сеть.