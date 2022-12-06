В Красносельском районе Петербурга обнаружили два трупа

В Красносельском районе Петербурга обнаружили два трупа
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В Красносельском районе Петербурга найдены трупы двух местных жителей. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Поясняется, что в полицию обратилась жительница, которая сообщила о двух трупах в ее квартире на улице Пограничника Гарькавого. По словам заявительницы, они распивали совместно алкоголь, а после ушли спать. На утро она обнаружила двух своих приятелей — мужчину и женщину — мертвыми.

Трупы осмотрены, направлены в морг для установления причины смерти. Признаков насильственной смерти оперативники не заметили.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 3 декабря, в одну из больниц Санкт-Петербурга доставили 76-летнюю местную жительницу с признаками переохлаждения. Несмотря на помощь врачей, пенсионерка скончалась. Прокуратура Петроградского района начала проверку.

город общество происшествие


 

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