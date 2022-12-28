Синоптик Колесов предупредил о нестабильной погоде в Петербурге на Новый год

Главным синоптик Северной столицы Александр Колесов предупредил петербуржцев о нестабильной погоде в период новогодних праздников.

«Погода будет продолжать нам преподносить сюрпризы. Сегодня в Петербурге снова оттепель, по западу Ленобласти – оттепель, на востоке немного прохладнее. Завтра погоду будет определять гребень, снова понижение до -2…-3 градусов, и 30-го числа вновь оттепель», – рассказал он журналистам, добавив, что за день до конца декабря в Северной столице пройдет мокрый снег. Таким образом, утром автомобилистов опять будет ждать гололедица.

Новогодняя ночь, в свою очередь, запомнится жителям Санкт-Петербурга дождем и высокой температурой с усилием ветра. Стрелки термометров пойдут вниз только со 2 января. При этом на протяжении всего месяца перепадов уже не будет.

«Большую часть месяца днём будет преобладать температура в пределах -1…-6 градусов, в отдельные дни возможно потепление до 0…+3 градусов», – подытожил Александр Колесов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что циклон «Изабель» 29 декабря порадует петербуржцев потеплением до +2 градусов