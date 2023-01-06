За 2022 год в России уменьшилось число киберпреступлений

Рост количества киберпреступлений, наблюдавшийся в России последние несколько лет, удалось приостановить в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«После значительного замедления в 2021 году темпов прироста количества преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, в 2022 году отмечается тенденция к снижению числа таких противоправных деяний», – отметили в сообщении, уточнив, что за 11 месяцев прошлого года число киберпреступлений уменьшилось на 4,9% – с 494,1 тысячи до 470,1 тысячи.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства, больше половины рассматриваемых преступных деяний связаны с совершением краж (104 тысяч) и мошеннических действий (224 тысяч).

«Причем количество непосредственно краж в прошедшем году снизилось на 28,4%, а число мошеннических действий, наоборот, возросло на 4,4%», – уточнили в Генпрокуратуре.

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