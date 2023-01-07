В России вновь растет количество госпитализаций с коронавирусом

По данным на 7 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 695 человек. Это на 3,3% больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 4 463 человек. Однако это на 4,7% меньше, чем 6 января. За минувшие сутки выявлено 3 303 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердился 49 летальных исходов.

Ранее в Роспотребнадзоре РФ рассказали, что в стране не выявлен новый штамм коронавируса «Кракен». Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

По заявлению ВОЗ, сейчас нет признаков того, что новый штамм имеет особую тяжесть заболевания. Однако медики констатируют, что штамм «Кракен» более заразный.