Актера Ивана Краско госпитализировали в Петербурге

В Северной столице народного артиста России Ивана Краско транспортировали в больницу. Врачи подозревали инсульт, информация подтвердилась.

«Иван Иванович в Елизаветинской больнице с 6 января. Было подозрение на инсульт, он подтвердился», — рассказал Вячеслав Смородинов, директор актера.

По его словам, состояние Ивана Краско стабилизировалось и в настоящий момент он уже переведен в общую палату, сообщает РИА Новости.

Следует отметить, что в августе 2021 года артиста уже госпитализировали с микроинсультом. Тогда пребывание в больнице ограничилось одним месяцем. А год назад, в июле 2022 года, у 92-летней знаменитости нашли жидкость в легких.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что известный российский кинорежиссер Никита Михалков был госпитализирован с гриппом. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина Мячина.