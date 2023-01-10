Смольный: посещаемость рождественской ярмарки выросла в 1,5 раза

В Санкт-Петербурге подошла к концу 17-ая Рождественская ярмарка. В этом году ее посетили 1,2 миллиона – в 1,5 раза больше, чем 12 месяцев назад. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

«В этом году мы расширили формат ярмарки. Увеличилось число ее участников. Впервые устроили большую катальную горку на Дворцовой площади», – процитировали слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в пресс-службе городского кабмина.

Отмечается, что помимо привычных горожанам мест – Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улиц – ярмарка была организована в Певчевском проезде и на Конюшенной площади.

«В ней приняли участие производители из 18 регионов России, а также из четырех иностранных государств – Узбекистана, Армении, Сербии и Монголии», – добавили в Смольном.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в текущем 2023 году, как и до этого, в Санкт-Петербурге проводится сбор деревьев с целью их дальнейшей переработки.