Петербуржцам рассказали, куда сдать елки на переработку в 2023 году

В текущем 2023 году, как и до этого, в Санкт-Петербурге проводится сбор деревьев с целью их дальнейшей переработки. Полученное вследствие переработки сырье пойдет на нужды животных и города.

Так собранные деревья будут переработаны в щепу, которую затем отдадут в Конный клуб «Кентаврик», в центр помощи диким животным «ВЕЛЕС» и в Царскосельский клуб «Александрова дача».

«Переработанное сырье пойдет на подстилку и подкормку животным, а также его будут использовать в городском благоустройстве», – рассказывает Петербург2.

Отмечается, что на переработку принимаются любые деревья, если они были очищены от игрушек и украшений. Что примечательно, наличие хвои – не обязательное условие, а даже если иглы и осыпались, их можно сдать в отдельном мешочке.

Помимо мест, где осуществляется прием хвойных деревьев каждый четверг до конца января, по предварительным заявкам можно воспользоваться услугой экотакси.