Охота на охотника: полиция Ленобласти поймала двух браконьеров

В среду, 11 января, в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился егерь. При объезде территории на опушке леса в районе поселка Невская Дубровка он обнаружил два квадроцикла. Владельцев – двух браконьеров – в тот же день задержали прибывшие на место правоохранители.

«При прочесывании леса были обнаружены и задержаны четверо мужчин в возрасте от 36 до 49 лет. Рядом лежали туши двух убитых лосей: самки и самца», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отмечается, что задержанные имели при себе топоры и ножи для разделки туш.

Возбуждено уголовное дело. Один из охотников, 45-летний мужчина, дал явку с повинной, был допрошен в качестве подозреваемого и задержан. Ружья, из которых убили животных, изъяли. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржца признали виновным в убийстве матери табуреткой.