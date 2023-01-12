Петербуржца признали виновным в убийстве матери табуреткой

Местного жителя Петербурга признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Он убил свою собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

По данным суда и следствия, в мае 2022 года мужчина был в состоянии опьянения, между ним и его матерью произошел конфликт. Пожилая женщина 1943 года рождения из-за болезни не могла самостоятельно передвигаться. Мужчина нанес ей не менее 10 ударов табуреткой. Она скончалась на месте происшествия.

По решению суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Ранее пресс-служба Следственного комитета Петербурга сообщала, что в Ленинградской области задержан водитель погрузчика, травмировавшего ребенка снегом. В связи с этим специалисты ведомства возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ.

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