Цена «липы»: петербуржцы за поддельные права получили настоящие уголовки

Только за январь 2023 года уже четверо жителей Петербурга попались на дороге с «липовыми» правами. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу. Всех их поймали с 1 по 9 января.

Например, один такой водитель был пойман в Петроградском районе 9 января. Там был остановлен 31-летний мужчина, предъявившего национальное водительское удостоверение, вызвавшее сомнение в подлинности у инспекторов.

Любители ездить с «липой» были также в Центральном и Красногвардейском районе, рассказали в пресс-службе ведомства. Эксперты-криминалисты провели экспертизу и установили, что водительские удостоверения является подделкой. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в отделение полиции поступило заявление от коммерческого директора одной из саун Петербурга. Он заявил, что ему звонил неизвестный и угрожал забросать сауну гранатами. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Специалисты осмотрели здание сауны, однако никаких взрывчатых веществ на территории не было найдено, говорит источник. На данный момент неизвестно, кто звонил коммерческому директору. Тем не менее сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.