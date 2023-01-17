В Белгородской области из ноги российского военного достали фрагмент мины

Необычную операцию провели врачи Санкт-Петербурга. Находясь в служебной командировке в городе Валуйки Белгородской области, они извлекли из ноги российского военнослужащего фрагмент мины.

Пациента доставили на операционный стол неделю назад, 10 января:

«У него были диагностированы множественные осколочные ранения мягких тканей голеней и бедер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, но главное – инородное ранение, торцевой взрыватель 122- мм мины в мягких тканях правой голени», – уточнили в пресс-службе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

Отмечается, что для обеспечения безопасности врачам пришлось надеть бронежилеты: детонация могла произойти в любую секунду.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что уходя от полицейской погони, мигрант на каршеринге снес ограждение и уронил машину в Фонтанку.

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