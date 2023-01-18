Под Киевом вертолет упал у детского сада. Погиб глава МВД Украины

При падении вертолета, произошедшего рядом с детским садом в городе Бровары Киевской области, погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вместе со своим первым заместителем Евгением Ениным.

Согласно имеющейся информации, в Броварах разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Авиакатастрофа привела к гибели руководящего состава Министерства внутренних дел Украины: самого министра, его первого заместителя, а также государственного секретаря.

Вертолет двигался в направлении одной из точек проведения боевых действий, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления Кирилла Тимошенко, заместителя главы офиса президента Украины.

В крушении погибли 18 человек, в их числе трое детей. Число пострадавших превысило 40 человек. Среди них 15 детей. В качестве предварительных причин произошедшего назывались неисправность техники, нарушение правил безопасности и погодные условия.

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