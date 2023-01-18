Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге

В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина», расположенному на Пискаревском мемориальном кладбище.

После установки венка глава государства склонил голову перед монументом. Он также поклонился, почтив память погибших жителей блокадного Ленинграда, после того как был исполнен гимн.

На пути к монументу Владимир Путин также возложил цветы к братской могиле, в которой покоится его брат Виктор, умерший зимой 1942 года, добавили в ТАСС.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» направили в правительство Российской Федерации законопроект, предусматривающий ежегодную выплату в 50 тысяч рублей для жителей блокадного Ленинграда.

Председатель партии Сергей Миронов подчеркнул, что жители блокадного Ленинграда и области, родившиеся или проживавшие во время Великой Отечественной войны на территории регионов менее четырех месяцев, оказались без должной поддержки.