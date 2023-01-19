Колесов подвел погодные итоги 19 января

Главный синоптик города решил подвести итоги сегодняшнего дня,19 января, в Санкт-Петербурге. О них Александр Колесов рассказал в своем телеграм-канале.

Например, максимальная температура воздуха в течение дня осталась на отметке в +5 градусов. И это абсолютный рекорд для 19 января, говорит синоптик.

Есть и рекорды в части осадков. В целом за сутки в городе выпало 10,1 миллиметра осадков. В этом вопросе Петербург тоже смог установить рекорд, пишет Колесов.

Именно 19 января такое произошло впервые в истории города, утверждает он.

Напомним, сегодня , 19 января, в Петербург пришел некий циклон Harto. Правда, с точки зрения погоды он мало хорошего принес горожанам. Об этом также сообщает синоптик Колесов в своем телеграмм-канале.