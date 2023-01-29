В Петербурге нашли 11-летнюю девочку, пропавшую двое суток назад

В Санкт-Петербурге удачно завершились поиски 11-летней девочки, которая пропала в субботу, 28 января. Ориентировку вечером накануне опубликовали в сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». Там же рассказали и о том, что она нашлась.

Район пропажи не указывался. Было известно лишь то, что девочка вышла из дома в субботу, но так и не вернулась. Близкие ребенка не могли до нее дозвониться и найти самостоятельно также не смогли, вследствие чего обратились за помощью к правоохранителям и спасателям.

В ночь с 28 на 29 января волонтеры продолжали поиски. К счастью, они закончились удачно. Причины произошедшего общественности не сообщили.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Кировском районе Санкт-Петербурга задержали наркосбытчика. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли два пакета и сверток, содержащие наркотические вещества, общая масса которых составила свыше полкилограмма.

«Лиза Алёрт» пропавший ребенок


 

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