Мишустин попросил Голикову проконтролировать помощь семьям с детьми

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин попросил вице-премьера страны Татьяну Голикову взять на контроль вопросы помощи семьям с детьми. Особое внимание он уделил единому пособию. Gazeta.spb узнала у основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, насколько оно улучшило жизнь малоимущих семей.

«Татьяна Алексеевна, знаю, что вы уделяете этой теме особое внимание. Пожалуйста, продолжайте держать на личном контроле то, как идет эта работа», – обратился к Татьяне Голиковой Михаил Мишустин.

По его словам, правительство в настоящий момент занято выстраиванием целостной системы помощи семьям с низкими доходами, воспитывающими детей. Так с 1 января в России действует закон о едином пособии для таких семей, сообщает РИА Новости.

«Безусловно улучшило (пособие – прим. ред.). Теперь все выплаты можно получать по правилу “одного окна”, то есть в одном месте и сразу», – высказалась Ирина Волынец, отметив помимо упрощения процедуры и то, что за счет единого пособия семьи с низкими доходами могут повысить свои финансовые возможности до уровня МРОТ и прожиточного минимума. Этому способствует и индивидуальный подход в определении размера выплат.

При этом, добавила собеседница издания, отзывы о едином пособии у граждан, в основном, положительные:

«Мы общались с малообеспеченными семьями. От них не поступало жалоб на то, что пользы от пособия нет», – подвела итог Ирина Волынец, дополнительно подчеркнув удобство получения нового пособия.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что часть пособий и компенсаций в феврале увеличили на 11,9%.