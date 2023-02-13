В России зарегистрировано 30 случаев смерти от коронавируса за сутки

По данным на 13 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 608 человек. Это на 11,8% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 6 484 человека. Однако это на 4,7% меньше, чем 12 февраля. За минувшие сутки выявлено 11 006 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 30 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что полицейские Гатчинского района задержали двух дебоширов, напавших на водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в ведомстве, 12 февраля на железнодорожной станции «Сиверская» между водителем автобуса и двумя пассажирами произошел конфликт из-за отказа оплаты проезда.

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