Разгерметизированный «Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане

В Роскосмосе сообщили о затоплении несгораемых элементов поврежденного «Прогресса МС-21». Останки ранее разгерметизированного космического корабля упали в несудоходную часть Тихого океана.

«Сегодня «Прогресс МС-21″ был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — написали в Telegram-канале Роскосмоса.

Напомним, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-21», который ранее доставил оборудование на МКС, оказался разгерметизирован. Он должен был завершить полет вместе с космической станцией только 18 февраля. В настоящий момент в Роскосмосе работает аварийная комиссия для определения причин инцидента.

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