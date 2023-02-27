Ветер возвращается: в МЧС предупредили об ухудшении погоды в Петербурге

Несмотря на долгожданное потепление и низкую облачность, погода подготовила жителям Санкт-Петербурга новые сюрпризы. Во вторник, 28 февраля, в городе ожидается сильный ветер, сообщают экстренные службы.

«[…] по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 28 февраля в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду», – сообщили в официальном telegram-канале управления МЧС России по Северной столице.

Сутки назад Санкт-Петербург уже проходил проверку на прочность тяжелыми погодными условиями. Снегопад вместе с ураганным ветром привел к возникновению в отдельных районах города и Ленинградской области настоящего бурана.

Инцидент с массовой аварией на шоссе М-11 «Нева», в которой погибла женщина и еще несколько человек пострадали, также объяснялся влиянием погоды.

Кроме того, в пресс-службе МЧС предупредили об опасности выхода на лед, обусловленной меняющимися погодными условиями.