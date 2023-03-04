Ковид убедил привиться только 3,3 миллиона жителей Петербурга

Коронавирус кошмарит население планеты уже не год, и даже не два. Однако, как выяснилось, люди не то чтобы так сильно боятся ковидных угроз. Например, в Петербурге на сегодняшний день привились от коронавируса только 3 339 544 человек. В их числе — 7 763 ребенка. Об этом сообщает местный комитет здравоохранения.

До ревакцинации добралась даже не половина от числа привитых — 893 649 человек. Что ж, цифры говорят сами за себя. Однако возникает вопрос, в чем же дело? Не страшит вирус? Нет доверия к вакцине? Или, может, проблема в недостаточной информированности о том, где можно привиться?

Одно точно понятно, условия для вакцинации в городе есть. Сейчас поставить прививку жители Северной столицы смогут в 161 пункте. Кроме этого, есть выездные прививочные бригады.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург завезли целых 32 тысячи комплектов доз, которые совсем скоро поступят в больницы. Также стало известно, стоит ли ждать в ближайшее время снижения заболеваемости ОРВИ и гриппа.