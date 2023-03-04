Никакая не панацея: параллельный импорт не то, что нам надо?

Хотим мы этого или нет, то нашей экономике приходится глобально перестраиваться, бизнесу менять подходы и думать, как же преподнести тот или иной товар. Как мы ранее писали, параллельный импорт — это слишком тяжелые последствия. Банально начиная от этических норм (все-таки это не что иное, как легализованное пиратство), заканчивая потерей репутации.

Что же тогда делать, спросят представители бизнеса. Экономист Юлия Стародумова видит выход в маркетплейсах. Безусловно, основным лобби параллельного импорта являются маркетплейсы. Уход крупнейших игроков с реального, оффлайн рынка приведет к перетеканию клиентов онлайн. Безусловно, первое время такой метод будет играть продавцам на руку с точки зрения дохода. Однако это не то, что требуется на постоянной основе представителям отечественного бизнеса, считает эксперт.

В целом, этот метод допустим, но только точечно и ограничено.

Конечно, ниша для импортеров открыта, только вот барьер слишком высок. Нужны и налаженные логистические цепочки, и административные связи. Именно поэтому бизнесу нужно задуматься и осознать, что параллельный импорт не потечет рекой, заключила эксперт.